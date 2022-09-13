Рим, , 11:32 — REGNUM Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, успешно перенесла операцию на бедре. Об этом 13 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката артистки Антонио Ингройя.

Джина Лоллобриджида Цитата из к/ф «Фанфан-тюльпан.» Реж. Кристиан-Жак 1952. Франция

Как отмечает издание, Лоллобриджида, несмотря на перенесённое хирургическое вмешательство, будет участвовать в парламентских выборах 25 сентября 2022 года. «Синьора Лоллобриджида чувствует себя хорошо и подтверждает свою кандидатуру от списка «Суверенная и народная Италия», единственной политической силы, которая возражает против санкций в отношении России», — заявил Ингройя.

ИА REGNUM напоминает, что 95-летняя Джина Лоллобриджида сломала бедро после падения дома. Ранее она выдвинула твою кандидатуру в Сенат (верхнюю палату) от политического образования «Суверенная и народная Италия».

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