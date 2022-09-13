Рим, 13 сентября 2022, 11:32 — REGNUM Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, успешно перенесла операцию на бедре. Об этом 13 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката артистки Антонио Ингройя.
Как отмечает издание, Лоллобриджида, несмотря на перенесённое хирургическое вмешательство, будет участвовать в парламентских выборах 25 сентября 2022 года. «Синьора Лоллобриджида чувствует себя хорошо и подтверждает свою кандидатуру от списка «Суверенная и народная Италия», единственной политической силы, которая возражает против санкций в отношении России», — заявил Ингройя.
ИА REGNUM напоминает, что 95-летняя Джина Лоллобриджида сломала бедро после падения дома. Ранее она выдвинула твою кандидатуру в Сенат (верхнюю палату) от политического образования «Суверенная и народная Италия».
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