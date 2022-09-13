Москва, , 11:31 — REGNUM Введение цифрового рубля поможет избежать политического давления в международных расчетах, об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах. К этому же сроку Минфин должен при участии Центробанка подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

«Я думаю, что нам он даже важнее не во внутренних расчетах, а во внешних, во взаимодействии с теми же китайцами. Ну и дальше будем другие страны вовлекать в этот процесс. Поскольку доллар и евро стали токсичными валютами для международных расчетов, естественно, в этой ситуации нам нужно искать альтернативу и цифровые валюты национальных банков являются альтернативой международным валютам», — сказал Аксаков.

Он отметил, что национальные цифровые валюты эффективны, так как не подвержены контролю со стороны коммерческих банков США, которые в свою очередь находятся под контролем американских властей.

«Я думаю, что процесс пойдет быстро. Технологически мы готовы, Китай готов. И очевидно, другие страны подтянутся тоже в этом направлении, чтобы меньше зависеть от политического влияния других стран», — добавил парламентарий.

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