Усть-Илимск, Иркутская область, 13 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о серьёзном пожаре в Усть-Илимске, в девятиэтажном жилом доме на улице Наймушина, где были спасены 18 человек и еще тридцать семь — эвакуированы.

23.mchs.gov.ru Пожар

Инцидент произошёл накануне, в 22:29 местного времени к месту возгорания были направлены пять автоцистерн, две автолестницы, 19 человек личного состава.

Очаг пожара находился на шестом этаже в коридоре возле одной из квартир — на площади 6,5 квадратным метров горели окно и мебель.

По лестничным маршам эвакуировались 37 человек. В доме коридорного типа дым распространился настолько быстро, что отрезал пути эвакуации жильцам верхних этажей. Сильное задымление наблюдалось с 6 по 9 этажи. Были задействованы звенья газодымозащитной службы. Ими были спасены с помощью спасательных устройств 12 человек, в том числе, четверо детей. С помощью автолестниц — еще шесть человек, двое из которых — несовершеннолетние.

Условием развития пожара стало позднее его обнаружение, причиной — поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно о спасении восьмерых человек на пожаре в Иркутске на улице Чернышевского.

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