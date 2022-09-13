Россия расправляет плечи и идёт вперёд поступательным ходом — эксперт
Новокузнецк, Кемеровская область, 13 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Россия полностью уверена в себе, расправляет плечи, идёт вперёд поступательным ходом. Такое мнение ИА REGNUM высказал кузбасский политолог Андрей Полухин.
«Естественно, это встречает организованное противодействие. Мы это увидели на недавних событиях в Харьковской области, а теперь «поджигается» и Армения. Только что это может поменять? Локальные успехи противника и не более. Как хозяйка Хартленда Россия-Евразия имеет политическую и во многом экономическую власть в потенциале над всем Старым Светом. Её никто не может остановить кроме её самой и внутренних смут, — уверен Полухин. — Локальные успехи врага рано или поздно закончатся его тотальным поражением. Поэтому и цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь киевскому режиму со стороны Запада. Ситуация в Армении может, кстати, больше ударить по Западу. Из Азербайджана в Европу идут углеводороды по узкому коридору шириной 90–130 км (расстояние между Россией и Арменией). Он легко блокируется тем или иным способом. Для Запада это единственное окно в Среднюю Азию и Казахстан. Оно может захлопнуться».
Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Армении уже обратились к России в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, что в ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. Армения объявила о гибели и ранении людей. Из ряда армянских сел у границы республики эвакуированы жители. Азербайджанская сторона обвинила Армению в провокации.
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