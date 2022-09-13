Новокузнецк, Кемеровская область, 13 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Россия полностью уверена в себе, расправляет плечи, идёт вперёд поступательным ходом. Такое мнение ИА REGNUM высказал кузбасский политолог Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Естественно, это встречает организованное противодействие. Мы это увидели на недавних событиях в Харьковской области, а теперь «поджигается» и Армения. Только что это может поменять? Локальные успехи противника и не более. Как хозяйка Хартленда Россия-Евразия имеет политическую и во многом экономическую власть в потенциале над всем Старым Светом. Её никто не может остановить кроме её самой и внутренних смут, — уверен Полухин. — Локальные успехи врага рано или поздно закончатся его тотальным поражением. Поэтому и цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь киевскому режиму со стороны Запада. Ситуация в Армении может, кстати, больше ударить по Западу. Из Азербайджана в Европу идут углеводороды по узкому коридору шириной 90–130 км (расстояние между Россией и Арменией). Он легко блокируется тем или иным способом. Для Запада это единственное окно в Среднюю Азию и Казахстан. Оно может захлопнуться».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Армении уже обратились к России в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. Армения объявила о гибели и ранении людей. Из ряда армянских сел у границы республики эвакуированы жители. Азербайджанская сторона обвинила Армению в провокации.

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