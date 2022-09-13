Пекин, 13 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В то время как некоторые западные СМИ аплодируют боевикам киевского режима за восстановление контроля над некоторыми крупными городами в северо-восточном регионе Харькова и описывают территориальные завоевания как «поворотный момент» в вооруженном конфликте, который длится уже полгода, некоторые китайские эксперты заявили, что еще слишком рано говорить о полной победе киевского режима, несмотря на успешную тактическую контратаку, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

По мнению некоторых экспертов, эта контратака не означает, что российские войска будут продолжать терять позиции, особенно когда российские военные намерены перегруппироваться на донецком направлении. Они отметили, что между Россией и территорией бышей УССР по-прежнему существует огромный разрыв с точки зрения национальной и военной мощи, и нынешние достижения все еще далеки от того, чтобы заставить Москву сдаться. При поддержке Запада конфликт, скорее всего, затянется.

Министерство обороны России подтвердило вывод войск из нескольких населенных пунктов в Харьковской области с целью наращивания усилий на донецком направлении. Объявление было сделано после того, как некоторые западные СМИ, такие как CNN, описали прошедшую неделю как «ошеломляющую трансформацию поля боя на востоке [территории бывшей УССР], поскольку киевские боевики заявили, что они отбили более 3000 кв км территории — большую часть территории, которую российские войска использовали в своих операциях с апреля.

«[Войска киевского режима] предприняли успешную контратаку, поскольку поняли отсутствие российских войск на Харьковском фронте, но это имеет смысл только на тактическом уровне, а не для всего конфликта», — сказал младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Харьковский фронт находится близко к российской границе, и даже если киевские войска отвоевали там некоторые утраченные территории, дальше они не могут атаковать российскую территорию. Если же они нападут на российскую землю, это подтолкнет Кремль к мобилизации солдат срочной службы на борьбу, тем самым полностью решив проблему нехватки контрактников, сказал Цуй.

«Еще слишком рано говорить о том, что последнее развитие событий является поворотным моментом в конфликте», — сказал он.

«Для [территории бывшей УССР] цель довольно ясна, поскольку она стремится вернуть не только Харьков, но и Донбасс и Крым, но эти места стратегически важны для России», — заявил Global Times эксперт по международным делам из Пекина, который предпочел не называть своего имени, добавив, что, что совершенно противоречивые стратегические цели двух стран приведут к тому, что этот конфликт продлится гораздо дольше.