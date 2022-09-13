Мелитополь, 13 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Схрон с большим количеством боеприпасов обнаружен в Токмакском районе Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 13 сентября в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Оружие и боеприпасы из схрона нацистов в Мариуполе

Местные жители сообщили полицейским, что в лесополосе неизвестные лица перетаскивали какие-то ящики. Оказалось, что в лесополосе сделан схрон, где укрыты 260 ящиков со снарядами.

«180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями», — уточнил Рогов.

Всё изъятое передали Росгвардии. По словам Рогова, это «рекордно большой схрон». Подозреваемые в организации схрона установлены, виновных привлекут к ответственности.

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