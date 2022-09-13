Анкара, 13 сентября 2022, 11:28 — REGNUM С призывом к властям Греции, как можно быстрее начать переговоры, выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова 13 сентября приводит турецкий телеканал TRT Haber.

Хулуси Акар
Хулуси Акар
Министерство национальной обороны Турецкой Республики

В своём заявлении Акар предложил греческой стороне учиться на примерах истории и умно действовать в этом вопросе, хотя в Греции, по его словам, и есть ряд политиков, нагнетающих напряженность «ради своих личных счётов и внутренней политики».

«Они ставят под угрозу благополучие и будущее своего собственного народа ради собственных интересов. С другой стороны, некоторые политики, ученые, дипломаты, отставные военные и греки со здравым смыслом увидели здесь неладное и начали выражать это письменно и устно», — сказал он.

Также глава турецкого минобороны указал, что, как он считает, в этой ситуации самым лучшим способом «было бы как можно скорее начать переговоры для решения наших проблем мирными путями и методами, и диалогом».

При этом Акар подчеркнул, что такие заявления Анкары не нужно воспринимать как слабость, так как турецкая сторона полна решимости и настроена защищать и отстаивать права и интересы, как собственные, так и «наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти потребовали от киевского режима разъяснить суть агитационной кампании, которую начал Киев против турецких бизнесменов и банков на территории б. УССР.