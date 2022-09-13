Анкара, 13 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. С призывом к властям Греции, как можно быстрее начать переговоры, выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова 13 сентября приводит турецкий телеканал TRT Haber.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар

В своём заявлении Акар предложил греческой стороне учиться на примерах истории и умно действовать в этом вопросе, хотя в Греции, по его словам, и есть ряд политиков, нагнетающих напряженность «ради своих личных счётов и внутренней политики».

«Они ставят под угрозу благополучие и будущее своего собственного народа ради собственных интересов. С другой стороны, некоторые политики, ученые, дипломаты, отставные военные и греки со здравым смыслом увидели здесь неладное и начали выражать это письменно и устно», — сказал он.

Также глава турецкого минобороны указал, что, как он считает, в этой ситуации самым лучшим способом «было бы как можно скорее начать переговоры для решения наших проблем мирными путями и методами, и диалогом».

При этом Акар подчеркнул, что такие заявления Анкары не нужно воспринимать как слабость, так как турецкая сторона полна решимости и настроена защищать и отстаивать права и интересы, как собственные, так и «наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти потребовали от киевского режима разъяснить суть агитационной кампании, которую начал Киев против турецких бизнесменов и банков на территории б. УССР.