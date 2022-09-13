Магнитогорск, Челябинская область, , 11:28 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области замглавы города и директор одного муниципального предприятия подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следователей, они получили деньги от директора одной фирмы. Стоимость вознаграждения составила не меньше 1,5 млн рублей. А взамен он ожидал от взяткополучателей контракта на уборку территории города.

Преступление смогли выявить сотрудники ФСБ России. Решается вопрос об избрании гражданам меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводится расследование.