Омск, 13 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Омской области вынесен приговор 57-летнему жителю посёлка Черлак, обвиняемого в совершении преступления против школьницы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, днём 24 июня 2021 года ранее судимый за изнасилование и угрозу убийством мужчина подошёл на улице к 15-летней девочке и попросил её помочь найти убежавшего в лес кота.

«В лесополосе злоумышленник напал на ничего не подозревавшую девочку и совершил насильственные действия сексуального характера, а также пытался изнасиловать», — отметили в ведомстве.

Однако школьнице удалось убежать, после чего она рассказала о произошедшем матери. Мужчину задержали и обвинили в покушении на изнасилование несовершеннолетней, а также совершении насильственных действий сексуального характера.

По итогам слушаний подсудимого признали виновным и приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске был задержан и заключён под стражу 46-летний подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки. Нападение произошло 28 августа.

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