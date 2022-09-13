Москва, 13 сентября 2022, 11:27 — REGNUM В Госдуме готовы оперативно принять меры для обеспечения возможности использования цифрового рубля, об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря 2022 года Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах. К этому же сроку Минфин должен при участии Центробанка подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.
По словам Аксакова, на фоне имеющейся у него информации, он рассчитывал на то, что цифровой рубль будет запущен в пилотном режиме в 2023 году. Парламентарий напомнил, что цифровой рубль — это третья форма денег, после наличной и безналичной формы, которая объединяет в себе оба свойства.
«Очевидно, мы тоже можем его запускать и по мере использования можем изменять законодательство или условия работы», — сказал депутат.
Аксаков считает, что технологически к запуску цифрового рубля также все значительно готово и добавил, что в этом вопросе учитывается опыт Китая.
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