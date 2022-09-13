Москва, 13 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Госдуме готовы оперативно принять меры для обеспечения возможности использования цифрового рубля, об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря 2022 года Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах. К этому же сроку Минфин должен при участии Центробанка подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

По словам Аксакова, на фоне имеющейся у него информации он рассчитывал на то, что цифровой рубль будет запущен в пилотном режиме в 2023 году. Парламентарий напомнил, что цифровой рубль — это третья форма денег после наличной и безналичной формы, которая объединяет в себе оба свойства.

«Очевидно, мы тоже можем его запускать и по мере использования можем изменять законодательство или условия работы», — сказал депутат.

Аксаков считает, что технологически к запуску цифрового рубля также всё значительно готово, и добавил, что в этом вопросе учитывается опыт Китая.