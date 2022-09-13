Анадырь, 13 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В торговые предприятия на Чукотке поставили более 98 тонн лососевых, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Доставка рыбы и рыбной продукции осуществляется в те районы, в которых не идёт промысел, по заявкам от уполномоченных торговых предприятий и предпринимателей. Первые партии были отгружены для торговых и социальных предприятий городского округа Эгвекинот и Билибинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

LoveToTakePhotos Лосось

В связи со спецификой транспортной логистики в остальное муниципалитеты округа рыба начнёт поступать в продажу осенью и в начале зимы. В общей сложности в прошлом году было поставлено 180 тонн лососевых. Планируется, что объем рыбы в этом году будет увеличен.

«Правительство Чукотского автономного округа ежегодно реализует мероприятия по обеспечению рыбной продукцией тех районов округа, где красная рыба не добывается. Рыба входит в перечень социально значимых продовольственных товаров округа и насчитывает восемь видов рыбной продукции. В этом году на реализацию населению социально значимых продовольственных товаров из окружного бюджета направлено 918 млн. рублей», — рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

Обеспечение населения рыбой и рыбной продукцией, осуществляется в раках подпрограммы «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и торговли» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

Как сообщалоИА REGNUM, на Чукотке завершается лососёвая путина. В некоторых районах промысла — лов рыбы уже завершён. Всего выловили 3,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что составляет 76% от выделенных объемов. Кроме того, кеты выловили 2,9 тыс. тонн, нерки — 481,1 тонн, а горбуши — 11,4 тонн.

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