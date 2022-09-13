Канберра, , 11:29 — REGNUM По словам помощника федерального казначея Австралии Эндрю Ли, разговор о замене умершей королевы Елизаветы II на банкноте в 5 долларов — это вопрос будущего. Об этом со ссылкой на его публичные заявления 13 сентября написала газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На вопрос, можно ли заменить лицо королевы лицом известного коренного австралийца, такого как Эдди Мабо, Ли ответил, что в будущем парламент Австралии должен рассмотреть этот вопрос.

Между тем, чиновник подтвердил, что в Австралии в следующем году не планируется чеканить монеты с изображением королевы Елизаветы II.

Ли отметил, что несколько монет в честь Ее величества будут выпущены в 2023 году. Однако они будут «коллекционными и инвестиционными» предметами, которые традиционно выпускаются в обращение в сентябре каждого года.

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