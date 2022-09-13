Канберра, 13 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. По словам помощника федерального казначея Австралии Эндрю Ли, разговор о замене умершей королевы Елизаветы II на банкноте в 5 долларов — это вопрос будущего. Об этом со ссылкой на его публичные заявления 13 сентября написала газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

На вопрос, можно ли заменить лицо королевы лицом известного коренного австралийца, такого как Эдди Мабо, Ли ответил, что в будущем парламент Австралии должен рассмотреть этот вопрос.

Между тем, чиновник подтвердил, что в Австралии в следующем году не планируется чеканить монеты с изображением королевы Елизаветы II.

Ли отметил, что несколько монет в честь Ее величества будут выпущены в 2023 году. Однако они будут «коллекционными и инвестиционными» предметами, которые традиционно выпускаются в обращение в сентябре каждого года.