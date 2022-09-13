Москва, , 11:26 — REGNUM Снижение интереса к покупкам электроники в России связано в числе прочего с тем, что существенная часть потребителей заняли выжидательную позицию и стараются не покупать новинки, а экономить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Магазин электроники ProjectManhattan

«Снижение интереса к покупкам электроники в России связано с несколькими факторами. Во-первых, стоит вспомнить рост спроса весной 2022 года, в рамках которого реализовались накопленный в пандемию спрос и опасения, связанные с уходом части поставщиков, повышением цен и нарушениями в логистике. Во-вторых, существенная часть потребителей заняли выжидательную позицию и стараются экономить, а не покупать новинки, — объяснил он. — В-третьих, на наших глазах еще только происходит перестройка поставок электроники, что-то производится на российских заводах, поступает по каналам параллельного импорта, а что-то от новых и прежде неизвестных производителей. Массовому потребителю пока непонятно, насколько качественна новая продукция, насколько она приспособлена к условиям эксплуатации в России и как обслуживается, ремонтируется по гарантии или вне ее».

Поэтому, как полагает Цыганов, наиболее острожные потребители также не торопятся покупать «кота в мешке» и хотят дождаться выделения новых лидеров, посмотреть отзывы других покупателей и понять, что им лучше купить при возникновении потребности.

«И это вполне понятно — например, появилось более десятка новых марок телевизоров из Китая и Белоруссии, ранее известных только продвинутым маркетологам и не представленных в сетевых магазинах еще год назад, а некоторые марки вернулись после 10-15 лет отсутствия на массовом российском рынке, — сказал экономист. — В дальнейшем рынок будет восстанавливаться даже по естественным причинам — купленная впрок техника будет стареть и ломаться, а новые марки с течением времени наберут авторитет и станут вполне понятными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ФТС РФ фиксирует попытки ввоза в Россию контрафактных товаров под видом параллельного импорта — чаще всего завозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику.

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