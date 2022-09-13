Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 11:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии подвели итоги выборов в думу Карачаевского городского округа шестого созыва. По итогам голосования большинство депутатских мандатов досталось партии «Единая Россия» — 13 из 20.

Выборы Александра Черданцева, ИА «Амител»

Второй по числу проголосовавших стала партия «Коммунисты России». Она получила три места в гордуме. По два депутатских мандата досталось партиям КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Напомним, выборы в гордуму второго по величине в республике населенного пункта — Карачаевска — проходили в течение двух дней в рамках единого дня голосования. На 17 избирательных участков пришли свыше 71% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице республики — городе Черкесске — на выборах в гордуму также победили единороссы. Они заняли 23 места в органе самоуправления из 30.

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