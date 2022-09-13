Москва, , 11:25 — REGNUM Министерство иностранных дел выражает крайнюю озабоченность из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что при посредничестве Москвы достигнута договорённость о прекращении боевых действий.

«Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября с. г. будет выполняться в полном объёме», — говорится в сообщении.

В МИД РФ призвали стороны проявить сдержанность и воздержаться от эскалации в будущем. Российские дипломаты подчеркнули, что выступают за решение всех проблем мирным путём.

Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая утром в парламенте республики, сообщил, что интенсивность боёв на границе с Азербайджаном снизилась, но атаки с азербайджанской стороны не прекратились.

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