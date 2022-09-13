Канберра, , 11:26 — REGNUM На фоне подготовки к похоронам Ее величества Елизаветы II австралийское руководство прилагает усилия, чтобы как можно больше лидеров посетили траурные мероприятия. Об этом 13 сентября на пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, пишет газета The Guardian.

Елизавета II Senedd Cymru

Альбаниза спросили журналисты, будут ли лидеры тихоокеанских островов также присутствовать на похоронах королевы.

Он сказал, что «короткий ответ» — да. Однако Альбаниз отказался предоставлять какие-либо детали. Премьер-министр Австралии лишь отметил, что Канберра уже отправила самолет, чтобы забрать лидера небольшого островного государства.

Однако до сих пор неизвестно, сколько и какие лидеры малых тихоокеанских островов прибудут в Лондон 19 сентября.

«Мы предложили такого рода поддержку, мы взаимодействуем с нашими тихоокеанскими соседями, они, безусловно, благодарны нам за это», — сказал Альбаниз.

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