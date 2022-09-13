Канберра, 13 сентября 2022, 11:26 — REGNUM На фоне подготовки к похоронам Ее величества Елизаветы II австралийское руководство прилагает усилия, чтобы как можно больше лидеров посетили траурные мероприятия. Об этом 13 сентября на пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, пишет газета The Guardian.

Елизавета II
Елизавета II
Senedd Cymru

Альбаниза спросили журналисты, будут ли лидеры тихоокеанских островов также присутствовать на похоронах королевы.

Он сказал, что «короткий ответ» — да. Однако Альбаниз отказался предоставлять какие-либо детали. Премьер-министр Австралии лишь отметил, что Канберра уже отправила самолет, чтобы забрать лидера небольшого островного государства.

Однако до сих пор неизвестно, сколько и какие лидеры малых тихоокеанских островов прибудут в Лондон 19 сентября.

«Мы предложили такого рода поддержку, мы взаимодействуем с нашими тихоокеанскими соседями, они, безусловно, благодарны нам за это», — сказал Альбаниз.

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