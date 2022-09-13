Канберра, 13 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Согласно новому опросу, большинство жителей Австралии выступают за то, чтобы страна официально оставалась монархией, а не переходила к республиканской форме правления. Об этом 13 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Опрос, проведенный компанией Roy Morgan 12 сентября после того, как король Карл III был провозглашен главой австралийского государства, показал, что 60% людей хотят жить в монархии — на 5% больше, чем в ноябре прошлого года, — в то время как 40% респондентов предпочитают, чтобы Австралия объявила себя республикой.

С помощью СМС было опрошено 1012 человек.

Больше женщин, чем мужчин, поддерживают монархию (66 против 34% среди женщин, 54 против 46% среди мужчин). Более молодые жители Австралии больше всего поддерживают идею создания республики: 52% лиц моложе 35 лет выступают за выборность главы государства.