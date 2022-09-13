Эр-Рияд, 13 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Саудовской Аравии сообщили об аресте гражданина Йемена, проживающего на территории королевства, совершившего умру (паломничество) в память британской королевы Елизаветы II.

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Как сообщает Akhbar al-Saudia, уроженец Йемена опубликовал в интернете видеоролик, на котором он запечатлён с флагом, на котором было написано «Умра в память души королевы Елизаветы II, мы просим Аллаха принять ее на небеса и посадить среди праведников».

Согласно заявлению саудовских властей, данное поведение нарушает нормы совершения ритуала «умры» и положения шариата, поскольку исламские нормы запрещают совершать паломничество от имени немусульман.

По данным журналистов, осуждённому может грозить реальный тюремный срок и/или крупный денежный штраф.