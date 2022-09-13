Канберра, 13 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 13 сентября в Австралии было официально объявлено, что третье подряд погодное явление Ла-Нинья снова обрушится на континент, что принесет с собой ливни, грозы и наводнения. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Sound Media Австралия

В Австралийском бюро метеорологии уже подтвердили, что явление Ла-Нинья сейчас формируется над Тихим океаном.

«Большинство прогнозных моделей предполагают, что Ла-Нинья сохранится до начала зимы, прежде чем прекратит свое действие в начале следующего года», — сказал журналистам Бен Доменсино из компании Weatherzone.

Доменсино добавил, что впервые за более чем 20 лет в Австралии явление Ла-Нинья наблюдается три раза подряд.