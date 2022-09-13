Лос-Анджелес, США, , 11:21 — REGNUM Актёр Майкл Китон высказался о закрытии кинокомикса «Бэтгёрл» компанией Warner Bros. Discovery. Об этом 13 сентября пишет Deadline.

Майкл Китон Цитата из х/ф «Человек-паук: Возвращение домой». Реж. Джон Уоттс 2017. США

Во время своей благодарственной речи на церемонии вручения премии «Эмми» Китон назвал «Бэтгёрл» «хорошим фильмом». «Я думаю, что это было исключительно деловое решение», — объяснил он.

Ранее своё отношение к отмене «Бэтгёрл» высказал актёр Брендан Фрейзер. «Перестаньте говорить об этом, потому что Гуннар Вайденфельс (финансовый директор Warner Bros. — ИА REGNUM) не хочет, чтобы люди думали об этом. Это то, что я читал… Итак, чему мы можем научиться из этого? Работайте с проверенными режиссерами», — заключил артист.

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