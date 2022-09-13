Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Актёр Майкл Китон высказался о закрытии кинокомикса «Бэтгёрл» компанией Warner Bros. Discovery. Об этом 13 сентября пишет Deadline.

Цитата из х/ф «Человек-паук: Возвращение домой». Реж. Джон Уоттс 2017. США Майкл Китон

Во время своей благодарственной речи на церемонии вручения премии «Эмми» Китон назвал «Бэтгёрл» «хорошим фильмом». «Я думаю, что это было исключительно деловое решение», — объяснил он.

Ранее своё отношение к отмене «Бэтгёрл» высказал актёр Брендан Фрейзер. «Перестаньте говорить об этом, потому что Гуннар Вайденфельс (финансовый директор Warner Bros. — ИА REGNUM) не хочет, чтобы люди думали об этом. Это то, что я читал… Итак, чему мы можем научиться из этого? Работайте с проверенными режиссерами», — заключил артист.