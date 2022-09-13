Белгород, 13 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли поселок Журавлевка в Белгородской области, сообщил 13 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали здания школы, ДК и администрации.

«ВСУ расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» — заявил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям двух пограничных сёл региона эвакуироваться.

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