Канберра, , 11:23 — REGNUM Федеральное правительство Австралии объявило, что 22 сентября у всех жителей страны будет выходной день, чтобы оплакивать смерть королевы Елизаветы II. Этот день будет официально называться «Национальным днем траура по Ее Величеству Королеве», о чем 13 сентября сообщил телеканал Nine News.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем, подтверждая свою приверженность соблюдать публичный день траура, штат Виктория объявил, что государственный праздник в честь Дня рождения королевы будет называться теперь Днем рождения короля, поскольку теперь монархом является Карл III. Праздновать его будут в июне.

Как пишут журналисты, «каждый, кто живет в Австралии, будет иметь право на государственный праздник, чтобы оплакать вклад, который королева Елизавета II внесла в развитие страны».

Напомним, что 19 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и генерал-губернатор Дэвид Херли посетят похороны Ее величества в Лондоне.

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