Волосово, Ленинградская область, 13 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Трудовой мигрант подорвался на боеприпасе, когда собирал урожай картофеля на совхозном поле в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил 13 сентября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. Мужчина погиб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Линия сортировки картофеля

Несчастный случай произошел днем 12 сентября на поле в деревне Торосово. 18-летний приезжий рабочий из Таджикистана находился на платформе прицепа трактора и сортировал собранную картошку. В какой-то момент в руках молодого рабочего оказался снаряд времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал.

«Потерпевший получил множественные сочетанные травмы с отрывом кисти правой руки. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в межрайонную больницу Волосово», — сказал источник, добавив, что спасти мужчину не удалось.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.