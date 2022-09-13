Калуга, 13 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Калуге следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении юриста коммерческой организации, которая подозревается в даче крупной взятки должностному лицу. Об этом 13 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Калужской области.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области Взятка, предложенная калужскому чиновнику

Согласно версии следствия, женщина, предложила должностному лицу муниципального бюджетного учреждения денежное вознаграждение за принятие некачественно выполненных работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на сумму более восьми миллионов рублей. На встрече, состоявшейся 9 августа, обвиняемая передала чиновнику 1 млн 400 тыс. рублей. Муниципальный служащий при получении коррупционного предложения сообщил об этом в правоохранительные органы. При передаче взятки юрист была задержан с поличным сотрудниками калужского управления ФСБ России.

В соответствии с санкцией статьи задержанной грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.