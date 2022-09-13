Новосибирск, 13 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Впервые за два года всероссийский фестиваль бега «Кросс нации» пройдёт в полномасштабном допандемийном формате. Об этом 13 сентября заявил министр спорта и физической культуры Новосибирской области Сергей Ахапов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бег

Мероприятие состоится 17 сентября в Новосибирской области, на нём ожидается от 12 до 15 тыс. участников.

«Сегодня ситуация позволяет проводить фестиваль в полном формате, во всех возрастных категориях», — сказал Ахапов.

Он напомнил, что последние два года организаторы вводили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, возраст участников был ограничен и начинался от 18 лет.

Основной забег будет стартовать в первой половине дня 17 сентября на Михайловской набережной Оби в Новосибирске. В этот день в районах области пройдут мероприятия по сдаче ГТО, спортивные викторины и семейные эстафеты.