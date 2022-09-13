Барнаул, 13 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» получил награду в номинации «Лучший перинатальный центр» Российской Федерации. Торжественное награждение состоялось в Сочи 7 сентября в рамках авторитетной премии «Репродуктивное завтра России», сообщает 13 сентября минздрав региона.

Алтайский перинатальный центр «ДАР» Брат держит новорожденного Тимофея, родившегося 2-тысячным ребенком в новом перинатальном центре

«Репродуктивное завтра России» — единственная авторитетная премия в стране, которая отражает выдающиеся достижения практикующих врачей, их значительный вклад в отечественную медицину в части решения демографических задач и вопросов репродуктивного здоровья граждан России.

Алтайский краевой клинический перинатальный центр — это ключевое звено в системе оказания медицинской помощи беременным и новорожденным высокого риска. В настоящее время медучреждение представлено семью крупными блоками, 28-ю структурными подразделениями, 285-ю койками. В нем работают 1013 сотрудников.

Центр представляет собой законченный цикл медицинских технологий, начиная с планирования беременности, ее вынашивания, родоразрешения и завершая выхаживанием ребенка до тех пор, пока мама и малыш не будут готовы к выписке. Использование высоких технологий неонатологической помощи центра позволяет выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов. С момента открытия в перинатальном центре появились на свет 27 тысяч новых жителей Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, краевой клинический перинатальный центр «ДАР» стал самым крупным из 32 подобных учреждений, построенных в рамках реализации государственной Программы развития перинатальных центров в России, инициированной Президентом страны Владимиром Путиным.

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