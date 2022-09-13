Канберра, , 11:22 — REGNUM В одном из южных регионов Западной Австралии умер мужчина после того, как на него напал кенгуру. Об этом сообщил 13 сентября телеканал 9News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Парамедики были вызваны для оказания помощи 77-летнему мужчине, который ранее получил ранения в результате встречи с диким животным. По их прибытии кенгуру стал более агрессивным.

Как пишут журналисты, мужчину спасти не удалось.

Однако после прибытия большего числа экстренных служб вспыли некоторые подробности. В частности, стало известно, что дикий кенгуру содержался на территории домовладения погибшего мужчины в качестве домашнего питомца.