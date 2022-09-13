Канберра, 13 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В одном из южных регионов Западной Австралии умер мужчина после того, как на него напал кенгуру. Об этом сообщил 13 сентября телеканал 9News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Парамедики были вызваны для оказания помощи 77-летнему мужчине, который ранее получил ранения в результате встречи с диким животным. По их прибытии кенгуру стал более агрессивным.

Как пишут журналисты, мужчину спасти не удалось.

Однако после прибытия большего числа экстренных служб вспыли некоторые подробности. В частности, стало известно, что дикий кенгуру содержался на территории домовладения погибшего мужчины в качестве домашнего питомца.