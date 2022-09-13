Канберра, 13 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отрицает, что какое-либо внимание уделялось точкам зрения на республиканизм среди десяти «обычных» австралийцев, направляющихся на похороны королевы Елизаветы II вместе с ним. Об этом 13 сентября сообщил телеканал NineNews.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Вопросы к премьер-министру страны возникли после того, как он неоднократно высказывал вполне республиканские взгляды. Как оказалось, некоторые из приглашенных на похороны Ее величества также питают симпатии к республике нежели к монархии.

«Анкетирования мы не проводили», — заявил на пресс-конференции Альбаниз.

«Мы просто отдаем дань уважения … это не было политическим решением … Речь идет о людях, которые служили своей стране и получили значительное признание», — добавил политик.

Напомним, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября.