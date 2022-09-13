Лондон, 13 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Лондон ожидает прибытия миллионов людей, оплакивающих кончину королевы Великобритании. Чиновники предупредили, что в Вестминстерском аббатстве могут образоваться 30-часовые очереди из желающих отдать дань уважения покойной Елизавете II, сообщает Financial Times.

Σπάρτακος Вестминстерское аббатство

Ожидается, что период траура, кульминацией которого станут похороны королевы, привлечет огромные толпы людей, как и в прошлые исторические моменты, включая коронацию Елизаветы в 1953 году, похороны премьер-министра Уинстона Черчилля в 1965 году и смерть принцессы Уэльской Дианы в 1997 году.

Массовый наплыв посетителей создаст огромную нагрузку на транспортную систему столицы Великобритании, приведет к нехватке гостиничных номеров и создаст серьезные проблемы в сфере безопасности.

На похороны королевы 19 сентября в Вестминстерском аббатстве прибудут многие иностранные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Столица задействует до 10 000 полицейских, а 1500 солдат будут стоять наготове, чтобы сдерживать толпы.

«Это серьезный вызов для столичной полиции и для меня лично. Но мы готовились к этому много-много лет», — сказал сэр Марк Роули, 12 сентября вступивший в должность главы лондонской полиции.

В ходе одной из самых масштабных полицейских операций в Великобритании лондонские улицы будут перекрыты, в ключевых местах будут выставлены патрули, а сотрудники личной охраны будут следить за безопасностью VIP-гостей.

Бывший старший суперинтендант полиции Парм Сандху предупредила, что некоторые улицы будут настолько забиты людьми, что по ним будет трудно пройти.

«Сами похороны станут мишенью для террористов», — сказала она в интервью.

Представитель офиса премьер-министра сказал, что людей съедется намного больше, чем те 200 тысяч, которые посетили похороны королевы-матери в 2002 году.

По данным сайта онлайн-бронирования отелей, средняя цена на гостиничный номер в Лондоне во время похорон выросла почти на 40% по сравнению с прошлым годом.

В совместном заявлении транспортники и железнодорожники Лондона сообщили, что город будет «исключительно загружен», призвали пассажиров заранее планировать поездки и рекомендовали им рассмотреть возможность добраться до нужных мест пешком.