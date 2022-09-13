Берлин, 13 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Германии в августе уровень инфляции подскочил до 7,9% из-за роста цен на продукты питания и энергоносители, пишет Der Spiegel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в июле уровень инфляции в стране составлял 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор экономики германского университета Aalen Кристиан Крайс отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в эскалации ситуации на территории б. УССР и расширении театра боевых действий.

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