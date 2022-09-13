Тайбэй, 13 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Участок тайваньской железной дороги, расположенный в центральном уезде Чанхуа, пострадал от сбоя с 8 по 11 сентября, что затронуло около 77 249 пассажиров, сообщило транспортное агентство острова, передает 12 сентября агентство Синьхуа.

Поезд

По данным агентства, сбой на железнодорожном участке совпал с трехдневным Праздником середины осени, ажиотажем в поездках, который закончился 11 сентября на Тайване, в результате чего 396 поездов были задержаны, а большое количество путешественников застряли в Чанхуа.

Станция Чанхуа является узлом, соединяющим две оживленные железнодорожные линии в центральной части острова, сообщило агентство, объяснив ее поломку повреждением кабелей связи неизвестными электрическими токами. Ведется дальнейшее расследование.