Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придётся пройти «проверку на лидерство», когда на этой неделе она представит план того, как 27 стран Евросоюза «переживут зиму без российского газа». Как сообщает агентство Bloomberg, послание фон дер Ляйен должно быть ясным, что этой зимой в ЕС придётся пойти на жертвы, сократить потребление электричества на 10-15%, а также разделить расходы и максимально увеличить поставки нероссийского топлива.

Richard Avery Испытание на прочность

Помимо этого, странам Евросоюза придётся нарастить финансовую помощь нуждающимся, увеличив совместные заимствования на уровне ЕС, а также отказаться от ряда собственных интересов в энергетической сфере.

Издание отмечает, что главной задачей для лидеров Евросоюза этой зимой будет донести до населения «суровую правду о том, что безболезненного выхода» из энергетического кризиса не существует и не потерять при этом доверие 450 млн человек.

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«Принятие таких решений требует сильного политического лидерства в то время, когда голоса таких тяжеловесов, как Ангела Меркель или Марио Драги, ушли в прошлое […] у фон дер Ляйен есть шанс восполнить этот пробел», — отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит в Европарламенте новую версию своего плана из пяти пунктов по преодолению энергетического кризиса.