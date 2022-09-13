Миннеаполис, США, 13 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Почти 10 тыс. жителей американского города Миннеаполис остались без света из-за короткого замыкания, устроенного белкой, сообщает со ссылкой на энергетическую компанию 12 сентября Minneapolis Star Tribune.

Oldiefan Белка

«Случилось так, что белка вступила в контакт с частью нашего оборудования, что привело к отключению», — отметил Лейси Найгард, представитель поставщика энергии Xcel.

По словам представителя Xcel, утреннее отключение длилось чуть меньше часа. О состоянии белки не сообщается.