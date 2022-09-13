Село Журавлевка, Белгородская область, 13 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Белгородское приграничное село Журавлёвка подверглось обстрелу со стороны ВСУ, об этом утром 13 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова В селе Журавлёвка

По данным, предоставленным местными властями, разрушения есть в школе, а также в местном ДК и администрации.

«Вооружённые силы [территории бывш. УССР] расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» — написал Гладков.

Накануне, 12 сентября Гладков побывал в Журавлёвке и встретился с жителями, которые пока отказываются покидать свои дома. Глава региона подчеркнул, что власти продолжат убеждать жителей перебраться в более безопасное место.