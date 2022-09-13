Вашингтон, 13 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Новое исследование американских специалистов показало, что у старшеклассников, получивших сотрясение мозга за последние 12 месяцев, вероятность плохой успеваемости на 25% выше, чем у тех учеников, которые избежали подобных травм. Об этом 13 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Известно, что сотрясение мозга иногда приводит к длительным физическим, когнитивным и эмоциональным изменениям, но нет доказательств того, какое влияние черепно-мозговая травма может оказать на успеваемость подростка. Это побудило группу американских исследователей выяснить, существует ли связь между сотрясениями мозга и успеваемостью подростка в школе.

Исследователи Вашингтонского университета проанализировали данные о 10 756 подростках. В 14,9% случаях подростки сообщали, что у них было хотя бы одно сотрясение мозга, связанное со спортом или физической активностью, за последние 12 месяцев.

Большинство подростков, сообщивших об отсутствии сотрясений мозга, были женского пола (50,9%). В то время, как большинство подростков, сообщивших об одном или более двух сотрясениях мозга, были юношами (53,1%).