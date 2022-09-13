Сидней, Австралия, 13 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Тысячи жителей Сиднея остались без водопроводной воды. Это произошло из-за прорыва водопровода, прервавшего водоснабжение с 10 сентября, передает телеканал NineNews.

Сидней

Прорыв трубы произошел в месте Эппинг-роуд (северные окраины Сиднея). Как пишут журналисты, без воды остались не только рядовые граждане, но и промышленные предприятия.

В некоторых местах водоснабжение полностью приостановлено, в то время как жители других районов столкнулись с более низким, чем обычно, давлением в трубах.

В управляющей компании Sydney Water заявили, что на месте аварии находятся технические специалисты, а бригады рабочих «работали всю ночь», пытаясь восстановить подачу воды в пострадавшие районы.