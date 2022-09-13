Уфа, 13 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Традиционный день бега «Кросс нации» пройдет в Уфе. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.

Kaluga-gov.ru Почти три тысячи калужан приняли участие в стартах «Кросса Нации»

Сообщается, что 17 сентября мероприятие впервые состоится на территории набережной реки Белая. На старт дистанции две тысячи метров (от сцены набережной до Монумента Дружбы) могут выйти свыше пяти тысяч бегунов.

Отмечается, что первый забег стартует в 12:00 часов. Призеры будут награждены грамотами, медалями и кубками управления по физической культуре и спорту Уфы.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на проведение физкультурно-массовых мероприятий некоммерческим организациям было выделено 50 млн рублей.

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