Альметьевск, Татарстан, 13 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Татарии потребовалось вмешательство прокуратуры для выплаты заработной платы 22 работникам. Одно из предприятий в городе Альметьевске задолжало сотрудникам более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Сотрудникам не выплачивали зарплату в период с января по август 2022 года. Долг превысил 2 млн рублей. Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении руководителя возбуждено административное дело о невыплате зарплаты.

Перед сотрудниками задолженность после вмешательства прокуратуры погашена в полном объеме.

Ранее ИА REGNUM передавало, организация в Казани 28 сотрудникам не выплачивала заработную плату с апреля по сентябрь 2018 года. Также не были выплачены компенсации за нарушение сроков оплаты труда.

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