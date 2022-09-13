Канберра, 13 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Согласно исследованию сайту Finder.com. au, к концу года Австралия столкнется с ипотечной «бомбой замедленного действия» на сумму 158 миллиардов долларов. О подробностях 13 сентября рассказали журналисты телеканала Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

У тысяч держателей ипотечных кредитов в Австралии истечет срок их фиксированных ставок к концу текущего года. Переход на переменную ставку будет означать в среднем дополнительные 641 доллар ежемесячных выплат для ипотечников.

«Такая огромная лавина кредитов с фиксированной процентной ставкой — очень пугающая перспектива для многих заемщиков … Сотни тысяч австралийцев сильно пострадают, и многие из них столкнутся с ипотечным стрессом, если они не будут должным образом подготовлены», — сказал в эфире NineNews руководитель отдела исследований Finder Грэм Кук.

Кук добавил, что австралийцам, испытывающим ипотечный стресс, в этом году нужно тратить ровно столько денежных средств, сколько они могут себе позволить.