Доха, 13 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Дохе прошла встреча спикера Палаты представителей (парламента) Ливии Акилы Салеха с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Об этом 13 сентября сообщает Fawasel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению ситуации в Ливии, которая находится на грани гражданской войны.

Отмечается, что Салех призвал правительство Катара не поддерживать правительство премьер-министра Абдель-Хамида Дабайбы, базирующееся в Триполи.

Как отметил Акила Салех, срок полномочий правительства истёк почти полгода назад, а его существование затягивает процесс выборов президента Ливии и откладывает решение внутриполитического кризиса в стране.

Ранее Катар также посетил премьер-министр Ливии Абдель-Хамид Дабайба, который, в свою очередь, заявил о легитимности своего правительства и желании иностранных держав дестабилизировать обстановку в стране.