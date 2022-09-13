Иркутск, 13 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Иркутске непогода доставила немало хлопот дорожным и коммунальным службам. Как сообщает 13 сентября пресс-центр мэрии города, вследствие того, что ночью порывы ветра в областном центре местами достигали 22 метров в секунду, произошло отключение электроснабжения в 111 объектах, в том числе в двух детских садах и школе. Аварийные службы города проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Мэрия Иркутска В Иркутске устраняют последствия сильного ветра

В Правобережном округе в связи с повреждением КЛ-10 кВ частично были отключены улицы Горького, Фридриха Энгельса, Некрасова, Пролетарская, Свердлова, Желябова. В 03:46 местного времени электроснабжение восстановлено силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания». На улицах Некрасова, Пролетарской и Рабочей жители остаются без электричества. Решается вопрос о подключении дизельной генераторной установки.

Частичное отключение электроснабжения также произошло на улицах Карла Либкнехта, Советская, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина и Ямская. Восстановительные работы проводятся силами Южных электрических сетей.

«Всего под отключение попало 111 объектов. Из них три социально значимых объекта — детские сады № 101 и № 147 на улице Карла Либкнехта, а также школа № 9 на улице Ямской. Везде сейчас ведутся восстановительные работы», — отметил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

Из-за сильных порывов ветра ночью упало несколько тополей. На улице Розы Люксембург дерево повредило две машины. На месте работают сотрудники полиции. На улице Лермонтова тополь упал на проезжую часть. Спасатели уже убрали дерево с дороги.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Приангарья предупредили, что 12 сентября в западных, северо-западных, центральных районах, 13 сентября местами по области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра 17-22 м/с, грозы, ночью в Казачинско-Ленском районе сильные дожди.

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