Черкесск, 13 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в год 100-летия республики открылся первый молодежный проектный офис. Он расположился на улице Доватора в городе Черкесске. Инициатором его создания стало министерство КЧР по делам молодежи, а поддержка была оказана Федеральным агентством по делам молодёжи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодежь

На площадке офиса молодые жители республики смогут приобрести знания и умения, необходимые им для развития своих идей и создания бизнеса. Территория центра оборудована рабочими местами, мебелью и современной техникой.

«Молодежное пространство позволит абсолютно бесплатно жителям республики в возрасте от 18 до 35 лет развиваться в таких сферах как ораторское искусство, бизнес-аналитика и программирование», — уточнили в пресс-службе главы и правительства региона.

Помимо этого, разрабатываются и другие направления, в том числе образовательные программы по основам бизнес-проектирования и социального проектирования. При помощи опытных экспертов, представителей органов власти молодые активисты смогут получить необходимые знания для разработки собственных инициатив, а также для участия со своими проектами в различных конкурсах и олимпиадах.

Как отметил глава региона Рашид Темрезов, за последние годы число грантополучатеелй в Карачаево-Черкесии увеличилось в четыре раза. При этом молодежь республики создает социально-значимые для КЧР проекты. С помощью этого офиса их должно стать больше, считает Темрезов. В течение 2023 года плангируется создать в республике еще три таких молодежных проектных офиса.