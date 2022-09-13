Канберра, 13 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Великобритания прислала еще десять приглашений для «обычных австралийцев», которые смогут посетить похороны королевы Елизаветы II. Об этом 13 сентября сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Австралиец года Дилан Олкотт входит в число десяти австралийцев, которые отправятся в Лондон на официальную панихиду 19 сентября вместе с премьер-министром страны Энтони Альбаниз и генерал-губернатором Австралии Дэвидом Херли.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз сказал, что Букингемский дворец попросил пригласить десять «обычных» граждан, которые внесли значительный вклад в жизнь своих сообществ.

Среди них знаменитый дрессировщик лошадей Крис Уоллер. Дэнни Абдалла также был приглашен. Отец из Сиднея потерял троих своих детей и их двоюродную сестру в ужасной аварии, когда они покупали мороженое в 2020 году. Он и его жена Лейла простили водителя, который употребил перед аварией наркотики и алкоголь, и основали фонд i4give Day, чтобы помогать другим людям, страдающим от нарко‑ и алкозависимости.