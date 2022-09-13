Пекин, 13 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Около 3,18 млн человек посетили парки Пекина во время Праздника середины осени, который завершился 12 сентября, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

diadiemdulich.com Праздник середины осени в Китае

По данным Пекинского муниципального бюро лесного хозяйства и парков и Пекинского муниципального административного центра парков, этот показатель на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности было проведено 59 культурных мероприятий как онлайн, так и оффлайн для привлечения посетителей. Мероприятия включают в себя мероприятия по наблюдению за полной Луной, выставки цветов, культурные представления и мероприятия по популяризации науки для родителей и детей.

Праздник середины осени отмечается в 15-й день августа по китайскому лунному календарю, в этом году пришелся на 10 сентября. В Китае это традиционно время семейных посиделок, и во время этого фестиваля люди обычно едят лунные пряники, любуются полной луной и вместе празднуют хороший урожай.