Ереван, 13 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ н в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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«Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ», — заявил Пашинян, выступая в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным армянской стороны, азербайджанские подразделения начали наступать в ночь на 13 сентября в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Вооружённые силы Армении переведены на усиленный режим службы. Ереван обвиняет в происходящем Баку.

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